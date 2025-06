Partiti i lavori di riqualificazione della mensa della scuola primaria di San Lorenzo

I lavori di riqualificazione della mensa della scuola primaria di San Lorenzo sono ufficialmente iniziati giovedì 26 giugno, portando rinnovamento e sicurezza a un punto di riferimento per le famiglie del quartiere. Con un investimento di 96mila euro provenienti dai fondi PNRR – Next Generation EU, questa iniziativa mira a creare un ambiente più moderno, accogliente e funzionale per gli studenti, garantendo un’esperienza educativa di qualità. Un passo importante verso il futuro della formazione locale.

Sono partiti giovedì, 26 giugno, i lavori di riqualificazione della mensa scolastica della scuola primaria di viale Bergamo, nel quartiere San Lorenzo. L’intervento, finanziato con 96mila euro dai fondi Pnrr – Next Generation EU nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, punta a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

