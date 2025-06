Parma spaccano la vetrina e rubano stereo dal negozio | tre ragazzi arrestati uno ha solo 15 anni

A Parma, tre ragazzi, tra cui un minorenne di soli 15 anni, hanno scatenato il panico sfondando una vetrina e portando via stereo dal negozio di abbigliamento. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato, restituendo la refurtiva e mettendo fine alla loro fuga. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla tutela dei commercianti.

Tre giovani arrestati a Parma per furto aggravato in un negozio di abbigliamento. Recuperata la refurtiva, sono ai domiciliari.

In questa notizia si parla di: parma - negozio - arrestati - spaccano

