Parma si abbassa i pantaloni davanti a una donna alla fermata dell’autobus | denunciato per violenza sessuale

Un episodio sconcertante scuote Parma: un uomo è stato denunciato per violenza sessuale dopo aver mostrato le sue parti intime a una donna in attesa dell'autobus. Questo gesto grave ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i cittadini, evidenziando l'importanza di mantenere il rispetto e la sicurezza in ogni contesto pubblico. La giustizia farà il suo corso, ma è fondamentale rafforzare la consapevolezza sul rispetto delle persone.

Un uomo è stato denunciato a Parma per violenza sessuale dopo aver mostrato le parti intime a una donna in attesa alla fermata dell'autobus.

parma - donna - fermata - autobus

