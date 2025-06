Parliamo d’Opera | Pierfrancesco Pacoda racconta il progetto del Teatro Comunale di Bologna per avvicinare i giovani all’opera lirica

Il Teatro Comunale di Bologna si reinventa con "Parliamo d’Opera", una serie di incontri innovativi pensati per avvicinare i giovani all’opera lirica. Pierfrancesco Pacoda e altri artisti contemporanei reinterpretano i grandi classici, unendo tradizione e contaminazione musicale. Un progetto che trasforma il modo di vivere l’opera, rendendola più accessibile e coinvolgente. Scopri come questa iniziativa sta rivoluzionando il rapporto tra pubblico giovane e il teatro lirico.

Il Teatro Comunale di Bologna punta sui giovani e sulla contaminazione dei linguaggi per riscoprire la potenza narrativa dell'opera lirica. Lo fa con la rassegna Parliamo d'Opera, un ciclo di incontri ideato per raccontare i grandi classici dell'opera attraverso lo sguardo contemporaneo di artisti provenienti dal mondo della musica pop ed elettronica. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, è stato fortemente voluto dal Sovrintendente Fulvio Macciardi e dal responsabile marketing Maurizio Tarantino, con l'obiettivo di avvicinare nuove generazioni e pubblici trasversali al linguaggio lirico.

