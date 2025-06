Parità di genere ecco corsi di formazione per docenti in collaborazione con Indire Tre macro-strategie di intervento

Con l’arrivo delle nuove linee guida sull’educazione civica, il ruolo dei docenti si arricchisce di una sfida fondamentale: promuovere la parità di genere e il rispetto reciproco in classe. In collaborazione con Indire, sono pronti corsi di formazione innovativi, suddivisi in tre macro strategie di intervento, per preparare gli insegnanti a guidare gli studenti verso un futuro più equo e consapevole. Questo rappresenta un passo importante verso un’educazione più inclusiva e rispettosa.

Dal prossimo settembre, le nuove linee guida sull'educazione civica introdurranno per la prima volta l'educazione alle relazioni corrette tra uomo e donna e il rispetto verso la donna come veri e propri obiettivi di apprendimento curricolari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

