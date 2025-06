Parco di San Sebastiano | il 35% dei pini piantati sono già morti

Il Parco di San Sebastiano, un tempo oasi di relax e natura, oggi affronta una triste realtà: il 35% dei pini piantati è già morto. Tuttavia, tra le sfide, si spera in un rinnovato vigore con i ventitré giovani pini recentemente messi a dimora sulla collinetta, vicino ai bagni chiusi e alla fontanella rotta. Questo spazio, che include un’area ludica con un’altalena inclusiva, merita un impegno rinnovato per rinascere e ritrovare il suo splendore.

Ci sono ventitré giovani pini messi a dimora nel parco di San Sebastiano. Sono stati piantumati sulla collinetta del polmone verde. Si trovano tra i bagni pubblici inesorabilmente chiusi e la fontanella rotta che è adiacente l’area ludica, composta da una sola altalena inclusiva e da un gioco a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sono - parco - sebastiano - pini

La maxi mobilitazione per cercare quei ragazzini che si sono persi nel Parco (ma per finta) - Sabato 17 maggio, il Parco di Monza si trasformerà in un campo di addestramento per una maxi esercitazione di ricerca e soccorso.

A seguito delle segnalazioni pervenute in merito alla presenza di blatte volanti, sono stati effettuati alcuni interventi di #disinfestazione dei tombini e delle caditoie stradali nelle zone di Casal Bertone e Pietralata. Altri sono in corso nella zona di Ostia Nord Vai su Facebook

Parco di San Sebastiano, con le potature distrutti due lampioni davanti la scuola; Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dall’1 al 4 agosto 2024; La mappa degli alberi a rischio a Roma, centinaia di pini malati dal Gianicolo a Caracalla.

Parco San Sebastiano: i giovani pini sono già secchi - Condividi Pini secchi parco San Sebastiano (2) Foto da: Parco San Sebastiano: i giovani pini sono già secchi Pini secchi parco San Sebastiano (3) Foto da: Parco San Sebastiano: i giovani pini sono già ... Si legge su romatoday.it

Parco di San Sebastiano, via libera al taglio dei pini: per il Campidoglio l'abbattimento è urgente - RomaToday - Parco di San Sebastiano, via libera al taglio dei pini: per il Campidoglio l'abbattimento è urgente In base al regolamento sul verde gli alberi tagliati andranno sostituiti F. Lo riporta romatoday.it