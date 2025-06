Parcheggio in via Dorsale Arrivano soldi dalla Regione

Buone notizie per Massa: la Regione Toscana ha destinato fondi significativi per il miglioramento del parcheggio in via Dorsale, di fronte allo stabilimento del Nuovo Pignone. Questi fondi rappresentano un’opportunità concreta per trasformare un’area attualmente degradata in un luogo più funzionale e accogliente. Il progetto, già inserito nel piano pilota da circa 6 milioni di euro del Consorzio Zona Industriale Apuana (Zia), promette di rilanciare il volto di questa zona strategica.

Arrivano i soldi dalla Regione Toscana per potenziare e migliorare il parcheggio in via Dorsale, quello di fronte allo stabilimento del Nuovo Pignone: risorse che permetteranno al Comune di Massa un intervento importante per la riqualificazione di una zona che a oggi risulta comunque degradata. Tant’è vero che il progetto faceva già parte del progetto pilota da circa 6 milioni di euro, elaborato dal Consorzio Zona industriale apuana (Zia) come capofila per partecipare al bando del ministero dello Sviluppo economico, però mai finanziato. In quel progetto di ampio respiro, che coinvolgeva tutti e tre i Comuni di costa con varie ipotesi, la riqualificazione del parcheggio rientrava però in un sistema più ampio con revisione della rotonda in via Lodolina e il marciapiede nella zona dell’obelisco davanti al Nuovo Pignone (1 milione 200mila euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggio in via Dorsale. Arrivano soldi dalla Regione

In questa notizia si parla di: parcheggio - dorsale - arrivano - soldi

Parcheggio in via Dorsale. Arrivano soldi dalla Regione - Consentirà anche l’installazione di una nuova stazione di ’bike sharing’. Si legge su lanazione.it

Parcheggio e vie off limits. Pioggia di soldi in arrivo - la Nazione - Il finanziamento sarà utilizzato per la riqualificazione del parcheggio di via Dorsale per complessivi 174 posti auto. Riporta lanazione.it