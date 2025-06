Parcheggio di Sciacca trasformato dai rom in una lavanderia a cielo aperto | interviene la polizia

Un parcheggio pubblico di Sciacca, ormai punto di ritrovo e degrado, è stato trasformato dai rom in una lavanderia a cielo aperto. La scena, con decine di stendini e biancheria stesa tra auto e spazi pubblici, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. La polizia è intervenuta per ripristinare l’ordine e sgomberare l’area, ribadendo l’importanza di tutela e rispetto degli spazi comuni. Un intervento necessario per riportare decoro e sicurezza in città.

La polizia è intervenuta per fare sgomberare un'area destinata a parcheggio pubblico, trasformata da alcuni rom in una "lavanderia" abusiva. Nel fondo, di fronte al teatro Samonà, erano state collocate decine di stendini per la biancheria creando una situazione di degrado imbarazzante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

