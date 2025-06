Paramount+ Luglio 2025 | tutte le novità in arrivo tra serie originali film cult e grandi anteprime

L’estate 2025 di Paramount+ promette emozioni senza fine: tra nuove serie, film cult e anteprime esclusive, il divertimento è garantito. Con un calendario ricco di sorprese, luglio si preannuncia il mese da non perdere per gli appassionati di intrattenimento. Tra queste, la tanto attesa resurrezione di Dexter con la prima stagione di "Dexter: Resurrezione" dal 11 luglio. Preparatevi a scoprire cosa bolle in pentola!

L’estate 2025 si accende su Paramount+ con un ricco calendario di uscite imperdibili tra serie TV internazionali, film esclusivi, docuserie, reboot cult e contenuti per tutta la famiglia. Ecco gli highlights di luglio 2025 da non perdere sulla piattaforma di streaming. Dexter: Resurrezione – Stagione 1. Dal 11 luglio su Paramount+ Torna l’iconico Dexter Morgan, interpretato da Michael C. Hall, nella nuova serie originale SHOWTIME®. Dexter: Resurrection riparte dagli eventi di New Blood, con Dexter in coma dopo il colpo sparato da suo figlio Harrison. Al suo risveglio, una sola missione: ritrovare il figlio e rimediare al passato. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Paramount+ Luglio 2025: tutte le novità in arrivo, tra serie originali, film cult e grandi anteprime

In questa notizia si parla di: paramount - luglio - serie - film

Star Trek: Strange New Worlds – La terza stagione arriva il 17 luglio 2025 su Paramount+ - La terza stagione di *Star Trek: Strange New Worlds* arriverà il 17 luglio 2025 su Paramount+. Due episodi in anteprima e nuove avventure interstellari aspettano il Capitano Pike e l’equipaggio della U.

Le novità di luglio su Prime Video - Link nella bio > #serietv / #netflix #fiction #tv #serie #mediaset #netflixseries #raifiction #serietvmania #telefilm #recensione #anteprima #primevideo #discoveryplus #appletv #disneyplus #sky #now #globalstorytelling Vai su Facebook

Paramount+: tutti i film e le serie tv da vedere a luglio 2025; Paramount+: ecco 10 titoli da non perdere tra giugno e luglio; Paramount+: film e serie da vedere nel luglio 2025.

Paramount+: tutti i film e le serie tv da vedere a luglio 2025 - Scoprite tutte le novità in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Paramount+ nel corso del prossimo mese. Lo riporta cinema.everyeye.it

5 cose da vedere in streaming su Paramount+ a luglio 2025 - Da segnalare Sonic 3: Il Film, Dexter: Resurrection Stagione 1 e Star Trek: Strange New Worlds Stagione 3. Riporta msn.com