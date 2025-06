Parametri biometrici e benessere L’impegno dei veterinari Asl

Con l’avvicinarsi dei momenti clou del Palio, l’ASL Sud Est si mobilita per garantire un’edizione sicura e rispettosa del benessere animale. I veterinari del Dipartimento di Prevenzione svolgono controlli rigorosi sui cavalli, assicurando che ogni impiego sia in linea con le norme di tutela e sicurezza. Un impegno fondamentale per mantenere viva la tradizione senza compromessi, dimostrando che passione e responsabilità possono andare di pari passo.

Con l'avvicinarsi dei momenti clou del Palio, anche l' Asl Sud Est mette in moto la sua macchina di sostegno alla festa Senese, in termini di controlli ai cavalli e poi con la sicurezza della piazza. A partire proprio dalla messa in campo dei veterinari del Dipartimento di Prevenzione impegnati nei controlli di vigilanza sanitaria e rispetto delle norme sul benessere animale dei cavalli impiegati nella manifestazione. Il lavoro dei professionisti Asl è in realtà iniziato già dallo scorso marzo con le previsite dei cavalli per l'ingresso nel protocollo equino 2025 e continuato con i lavori e le corse di addestramento.

