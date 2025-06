Papa | vergognoso per umanità che forza prevalga su diritto

In un mondo dove il diritto dovrebbe essere la nostra guida, assistere all'imporsi della legge del più forte è un disastro morale. La forza prevale sulla giustizia, minando i valori fondamentali che ci rendono umani. È una realtà desolante e vergognosa, che richiede una riflessione profonda e un impegno collettivo per difendere i principi di legalità e solidarietà. Solo così potremo sperare in un futuro più giusto e rispettoso dei diritti di tutti.

Città del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) – “È veramente triste assistere oggi in tanti contesti all’imporsi della legge del più forte, in base alla quale si legittimano i propri interessi. È desolante vedere che la forza del diritto internazionale e del diritto umanitario non sembra più obbligare, sostituita dal presunto diritto di obbligare gli altri con la forza. Questo è indegno dell’uomo, è vergognoso per l’umanità e per i responsabili delle nazioni”. Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti all’Assemblea Plenaria della Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: vergognoso per umanità che forza prevalga su diritto

In questa notizia si parla di: diritto - forza - papa - vergognoso

L’inutilità del G7 ai tempi del trumpismo e del predominio della forza sul diritto - In un mondo sempre più diviso e complesso, il G7 sembra perdere la sua funzione di ponte tra le nazioni.

“Marcia Marzabotto-Monte Sole per Gaza: passione umana e forza solidale. Ragazze e ragazzi, anziani, famiglie con bambini. Migliaia, migliaia e migliaia. E una marea di ANPI. La lunghissima salita, il caldo torrido. Eppure ci siamo stati, per coscienza e resp Vai su Facebook

Papa: vergognoso per umanità che forza prevalga su diritto - LaPresse; Gaza, raid di Israele: almeno 20 morti. Tel Aviv sospende gli aiuti - LaPresse; Trump e migranti, la dura lettera del Papa: “Deportare le persone lede la dignità”.

Papa: vergognoso per umanità che forza prevalga su diritto - (LaPresse) – “È veramente triste assistere oggi in tanti contesti all’imporsi della legge del più forte, in base alla quale si legittimano i propri interessi. Come scrive msn.com

Il Papa: "La pensione è un diritto. Vergognoso lavorare senza contributi e riposi" - Vergognoso lavorare senza contributi e riposi" In occasione della prima udienza nella storia secolare dell'Inps, Francesco chiede "un'attenzione privilegiata ... Scrive repubblica.it