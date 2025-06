Papa Leone XIV | riarmo è una falsa propaganda che tradisce il desiderio di pace

Il Papa Leone XIV smaschera le illusioni del riarmo, definendolo una falsa propaganda che tradisce il vero desiderio di pace. Durante l'incontro con i membri della Roaco, ha sottolineato come la corsa agli armamenti minacci di distogliere l’attenzione dalle soluzioni pacifiche e durature. In un mondo sempre più polarizzato, le parole del Papa rappresentano un appello a investire nel dialogo e nella riconciliazione.

Il riarmo è una falsa propaganda che tradisce il desiderio di pace. Lo ha affermato Papa Leone XIV ricevendo in Vaticano i membri della Roaco.

