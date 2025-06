Papa Leone XIV incontra Jonathan Roumie il Gesù della serie The Chosen

Un incontro memorabile nel cuore del Vaticano: Papa Leone XIV ha avuto il piacere di incontrare Jonathan Roumie, il talentuoso attore americano noto per aver dato volto a Gesù nella celebre serie TV The Chosen. Un momento di grande significato che unisce cultura, fede e arte, lasciando tutti con la curiosità di scoprire cosa potrebbe nascere da questa straordinaria connessione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo evento unico.

Incontro in Vaticano tra papa Leone XIV e Jonathan Roumie, l’attore protagonista della fortunata serie Tv americana The Chosen in cui interpreta Gesù. Solo qualche giorno fa in Vaticano papa Leone XIV ha incontrato Jonathan Roumie, l’attore americano che interpreta Gesù nella famosa serie Tv The Chosen, che ha riscosso tanto successo negli Stati Uniti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV incontra Jonathan Roumie, il “Gesù” della serie The Chosen

