Papa Leone XIV | in diretta su Tv2000 l’udienza partecipanti Giornata internazionale contro la droga e l’incontro con i sacerdoti

Oggi, su Tv2000, un doppio appuntamento imperdibile con Papa Leone XIV che toccherà temi di grande attualità: dalla lotta contro la droga alle parole di incoraggiamento rivolte ai sacerdoti. Un’occasione unica per ascoltare il Papa in diretta e approfondire i valori della fede e della solidarietà. Rimanete sintonizzati e scoprite come la Chiesa si impegna nel promuovere un mondo più giusto e consapevole.

ROMA – Doppio appuntamento con Papa Leone XIV su Tv2000, in diretta oggi (26 giugno): alle ore 11 l'udienza ai partecipanti alla Giornata internazionale per la lotta contra la droga; alle 16.20 il discorso ai partecipanti all'incontro per sacerdoti promosso dal Dicastero per il Clero all'Auditorium di Via della Conciliazione a Roma. Introduce la diretta, a partire dalle ore 16, lo speciale della trasmissione 'Chiesa viva', condotto da Gennaro Ferrara. Le due dirette sono trasmesse in streaming anche su Play2000.

