Papa Leone XIV il ruggito contro l’indifferenza alla guerra

Papa Leone XIV lancia un potente richiamo contro l'indifferenza verso le guerre, evocando un ruggito che scuote le coscienze di fronte alle cause autentiche dei conflitti. Durante la plenaria della Roaco, il pontefice invita a distinguere le vere ragioni dai falsi pretesti emotivi e retorici, condannando le false promesse di riarmo che tradiscono i desideri di pace dei popoli. È un appello urgente a risvegliarsi e agire con responsabilità .

Pensando al dilagare delle guerre, alla plenaria della Roaco, il Papa esorta a scovare le ragioni autentiche dei conflitti rigettando quelle "spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica" e a non tradire i desideri di pace dei popoli "con le false propagande del riarmo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV, il ruggito contro l’indifferenza alla guerra

