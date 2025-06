Papa Leone XIV contro il riarmo | Che la guerra porti pace è falsa propaganda I soldi vanno ai mercanti di morte

papa leone xiv contro il riarmo che la guerra porti pace 232 falsa propaganda i soldi vanno ai mercanti di morte. Poche ore dopo l’accordo al vertice Nato sull’aumento delle spese militari, il Papa rinnova il suo forte dissenso, mettendo in discussione l’efficacia della guerra come strumento di pace e denunciando come spesso i finanziamenti militari alimentino solo interessi oscuri. È un appello a riflettere sul vero prezzo della sicurezza e sulla fuga dalle false illusioni di guerra.

Poche ore dopo l’accordo raggiunto al vertice Nato sull’aumento al 5% del Pil delle spese per la difesa entro il 2035, Papa Leone XIV torna a far sentire con forza la propria voce contro le spinte al riarmo. “Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? – ha domandato il Santo Padre alla Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali – Come si può pensare di porre le basi del domani senza coesione, senza una visione d’insieme animata dal bene comune? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole; e invece si distruggono quelli già costruiti!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XIV contro il riarmo: “Che la guerra porti pace è falsa propaganda. I soldi vanno ai mercanti di morte”

