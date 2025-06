Papa | cuore sanguina per Ucraina Gaza e Medioriente

Il Papa ha espresso un dolore profondo per le sofferenze di Ucraina, Gaza e del Medio Oriente, invitando tutti a riflettere sulle vere cause dei conflitti e a distinguere tra emozioni genuine e retorica vuota. La speranza di pace richiede azioni concrete e un impegno sincero per superare divisioni e ingiustizie. È un appello a non accettare più morti innocenti, ma a lavorare insieme per costruire un futuro di speranza e dialogo.

Città del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) – “Il cuore sanguina pensando all’Ucraina, alla situazione tragica e disumana di Gaza, e al Medio Oriente, devastato dal dilagare della guerra. Siamo chiamati noi tutti, umanità , a valutare le cause di questi conflitti, a verificare quelle vere e a cercare di superarle, e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione. La gente non può morire a causa di fake news”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti all’Assemblea Plenaria della Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: cuore sanguina per Ucraina, Gaza e Medioriente

