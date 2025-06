Papa | città non devono essere liberate da emarginati ma da emarginazione

Papa Leone XIV ricorda che le città non devono essere liberate dagli emarginati, ma dall’emarginazione stessa. Un messaggio di speranza e di rinascita che invita a riflettere sulla vera radice dei problemi sociali, come la dispersione e la disperazione. La cultura dell’incontro emerge come strada per costruire comunità più inclusive e resilienti, ponendo al centro l’umanità di ciascuno. Solo così possiamo davvero cambiare passo e affrontare le sfide del nostro tempo.

Città del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) – ” Le nostre città non devono essere liberate dagli emarginati, ma dall’emarginazione; non devono essere ripulite dai disperati, ma dalla disperazione”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i partecipanti alla Giornata Internazionale per la Lotta contro la Droga. “Il Giubileo ci indica la cultura dell’incontro come via alla sicurezza, ci chiede la restituzione e la redistribuzione delle ricchezze ingiustamente accumulate, come via alla riconciliazione personale e civile”, ha aggiunto il Papa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: città non devono essere liberate da emarginati ma da emarginazione

