Paolo Panini e il nuovo presidente provinciale di Anva Confesercenti Modena

Paolo Panini, storico ambulante e stimato membro di ANVA Confesercenti Modena, è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente provinciale. Questa nomina segna un passo importante per la rappresentanza dei commercianti su area pubblica nel modenese, aprendo prospettive di crescita e innovazione. Con entusiasmo e determinazione, Panini si prepara a guidare la federazione verso nuove sfide, rafforzando il ruolo del settore e promuovendo iniziative di valore per tutti gli operatori.

L'Assemblea elettiva di ANVA Confesercenti Modena, riunitasi il 25 giugno 2025, ha eletto all'unanimità Paolo Panini quale nuovo Presidente Provinciale della Federazione di categoria che rappresenta gli operatori del commercio su area pubblica. Panini, storico ambulante associato ad ANVA. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

