Paolo Panini e il nuovo presidente provinciale di Anva Confesercenti Modena

Paolo Panini, figura di spicco nel settore del commercio su area pubblica, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente provinciale di ANVA Confesercenti Modena durante l’assemblea del 25 giugno 2025. Con una lunga esperienza come ambulante e un forte impegno per la crescita del comparto, Panini si prepara a guidare la categoria verso nuove sfide e opportunità, rafforzando il ruolo di protagonisti del commercio locale. La sua leadership rappresenta un promettente passo avanti per il settore modense.

L'Assemblea elettiva di ANVA Confesercenti Modena, riunitasi il 25 giugno 2025, ha eletto all'unanimità Paolo Panini quale nuovo Presidente Provinciale della Federazione di categoria che rappresenta gli operatori del commercio su area pubblica. Panini, storico ambulante associato ad ANVA. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

L'Assemblea elettiva di ANVA Confesercenti Modena, riunitasi il 25 giugno 2025, ha eletto all'unanimità Paolo Panini quale nuovo Presidente Provinciale della Federazione di categoria che rappresenta gli operatori del commercio su area pubblica.

