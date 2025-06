Paolo Jasmin Dino e Patrizia definitivamente fuori dal gioco Tra una settimana dopo meno di due mesi finisce il reality condotto da Veronica Gentili

Tra less than a week, il sipario sull’Isola dei Famosi 2025 si chiuderà, decretando il vincitore di questa emozionante edizione. Dopo quasi due mesi di sfide e colpi di scena, Paolo Jasmin Dino e Patrizia sono ormai fuori dal gioco, lasciando il palco alle ultime aspettative. Mercoledì 2 luglio, sarà il grande giorno: chi alzerà la coppa tra i superstiti? Scopriamo insieme le ultime novità e i pronostici per questa finale indimenticabile.

M anca meno di una settimana alla finale. Mercoledì 2 luglio si scoprirà il vincitore (o la vincitrice) dell’Isola dei famosi 2025 che alzerà le braccia al cielo di fronte a Veronica Gentili, conduttrice di questa edizione. Per l’occasione sarà affiancata in studio non solo dell’opinionista Simona Ventura, ma anche da Pierpaolo Pretelli che lascerà l’Honduras con i naufraghi “superstiti” per arrivare a Cologno Monzese. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › “Isola dei famosi 2025”: nella semifinale di stasera, doppia eliminazione. Chi sono i finalisti? Isola dei famosi 2025: pagelle semifinale 25 giugno, eliminati, finalisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Paolo, Jasmin, Dino e Patrizia definitivamente fuori dal gioco. Tra una settimana, dopo meno di due mesi, finisce il reality condotto da Veronica Gentili

In questa notizia si parla di: meno - settimana - paolo - jasmin

Maturità 2025, manca meno di una settimana: 9 consigli utili per prepararsi all'esame - La Maturità 2025 si avvicina e il countdown è ormai alle porte. Con meno di una settimana a disposizione, è fondamentale adottare strategie efficaci e sentirsi pronti per affrontare l’esame con sicurezza.

“Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio. Come ti permetti?” Simona Ventura durante la puntata dell’Isola dei famosi ha sbottato contro Jasmin Salvati che in settimana ha accusato Chiara Vai su Facebook

Isola dei famosi 2025: tutti i promossi e bocciati della semifinale; L'Isola dei famosi 2025, Dino e Ahlam eliminati ma restano sull'ultima spiaggia; L’Isola dei famosi 2025, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis eliminati: chi sono i concorrenti in nomination.

Paolo Vallesi e Jasmin Salvati restano in gioco sull’Ultima Spiaggia - Nella nuova puntata dell’ Isola dei Famosi 2025, Jasmine Salvati e Paolo Vallesi sono stati eliminati. Da novella2000.it