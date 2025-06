Paolo Borsellino si cerca l’agenda rossa | perquisizioni in tre case ex procuratore Tinebra

Paolo Borsellino, simbolo di giustizia e coraggio, continua a coinvolgere l’Italia in una intricata indagine sulla verità. Questa mattina, le autorità hanno effettuato perquisizioni in tre case dell’ex procuratore Giovanni Tinebra, nelle province di Caltanissetta e Catania. La ricerca dell’agenda rossa, elemento chiave nel mistero sulla strage di via D’Amelio, rappresenta un passo importante verso la scoperta della verità nascosta dietro i depistaggi.

Paolo Borsellino, si cerca ancora l’agenda rossa. Questa mattina sono scattate le perquisizioni in tre case dell’ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra nelle province di Caltanissetta e Catania. L’indagine sui depistaggi dopo l’assassinio. L’indagine è quella sui depistaggi successivi alla strage di via D’Amelio condotta dai carabinieri del Ros su delega della procura di Caltanissetta, guidata dal Salvatore De Luca. Si tratta di un procedimento penale, iscritto contro ignoti, per i reati di strage e depistaggio commessi a Palermo il giorno della strage. Tinebra era responsabile della conduzione delle indagini immediatamente successive alla strage. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paolo Borsellino, si cerca l’agenda rossa: perquisizioni in tre case ex procuratore Tinebra

