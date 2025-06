Paolo Barelli | I nostri ragazzi del nuoto un esempio Coni? Serve una svolta e dialogo tra sport e istituzioni

Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, elogia i giovani atleti come esempio di dedizione e talento. Tuttavia, sottolinea l’urgenza di una svolta, promuovendo un dialogo più costruttivo tra sport e istituzioni. Solo così si potrà valorizzare il potenziale dei nostri ragazzi e garantire un futuro promettente per il nuoto italiano. È ora di agire e cambiare rotta, per il bene dello sport e della nostra nazione.

Parla a L’identità il presidente della Federazione italiana nuoto L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Paolo Barelli: “I nostri ragazzi del nuoto un esempio. Coni? Serve una svolta e dialogo tra sport e istituzioni”

Come proteggere il nostro pianeta blu? In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, indetta l'8 giugno dalle Nazioni Unite, la Federazione Italiana Nuoto stringe un'importantissima intesa con il parco Zoomarine di Roma al fine di sensibilizzare la tutela

