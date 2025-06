Paolini magica! Super difesa e pallonetto millimetrico

Jasmine Paolini dimostra ancora una volta la sua magia in campo, regalando colpi spettacolari come il magico super difesa e il pallonetto millimetrico. La sua tenacia l’ha portata alle semifinali del WTA di Bad Homburg, battendo una avversaria di livello come Beatriz Haddad Maia. Nel decimo game, con un lob impeccabile, ha suggellato una vittoria che entusiasma tifosi e appassionati di tennis. La sua determinazione è un esempio di talento e resilienza, pronta a sorprendere ancora.

Continua a regalare colpi spaziali Jasmine Paolini, che si qualifica alle semifinali del Wta di Bad Homburg, grazie alla vittoria in due set contro Beatriz Haddad Maia. Nel decimo game del secondo parziale, l'azzurra regge contro gli attacchi della brasiliana e chiude il punto con un lob perfetto.

