Paolini-Haddad Maia | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo al Bad Homburg Open, affrontando la talentuosa Beatriz Haddad Maia. Questa sfida dei quarti di finale del WTA 500 promette emozioni e colpi di scena, con orari e modalità di visione in chiaro che rendono questa partita imperdibile per gli appassionati di tennis. Scopri dove e quando seguire l'azione e tifare la nostra azzurra verso nuove vittorie.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo al Bad Homburg Open. Oggi, giovedì 26 giugno, l'azzurra affronta la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 21 del mondo, nei quarti di finale del Wta 500 tedesco. Paolini all'esordio ha battuto in due set, con un doppio 7-6, la canadese Leylah Fernandez e ora vuole continuare ad andare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

