Paolini-Haddad Maia | highlights Wta Bad Homburg

Jasmine Paolini scrive un altro capitolo brillante della sua stagione al WTA 500 di Bad Homburg, superando con determinazione Beatriz Haddad Maia nei quarti di finale. Con un punteggio di 7-5 7-5 e una partita intensa durata un’ora e 34 minuti, l’italiana conquista la semifinale, dimostrando tutta la sua grinta e talento. Scopri gli highlight di questa emozionante vittoria e lasciati coinvolgere dall’entusiasmante avanzata di Paolini nel torneo!

Jasmine Paolini supera nei quarti di finale del Wta 500 di Bad Homburg la brasiliana Beatriz Haddad Maia, 7-5 7-5 in un'ora e 34 minuti di gioco. Guarda gli highlights della vittoria dell'italiana, che conquista la semifinale del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini-Haddad Maia: highlights Wta Bad Homburg

In questa notizia si parla di: paolini - haddad - maia - highlights

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming - Lunedì 2 giugno, il Roland Garros 2025 sarà il palcoscenico di una sfida imperdibile: le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini contro le forti Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale nel doppio femminile: battute Laura Siegemund e Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-4... Vai su Facebook

#RolandGarros Sara #Errani e Jasmine #Paolini volano ai quarti! Le azzurre, che hanno vinto contro Haddad Maia e Siegemund, sfideranno Kudermetova e Mertens. Nel video @rolandgarros Jasmine ritrova il sorriso dopo la sconfitta di ieri nel singolo Vai su X

Wta Bad Homburg, Paolini in semifinale: Haddad Maia battuta 7-5, 7-5; Paolini-Haddad Maia: highlights Wta Bad Homburg; Paolini in semifinale! Haddad Maia battuta, ora una tra Swiatek e Alexandrova.

Wta Bad Homburg, Paolini in semifinale: Haddad Maia battuta 7-5, 7-5 - 5 in un'ora e 34 minuti di gioco, conquistando la quarta semifinale della stagione. Come scrive sport.sky.it

Paolini, allarme Wimbledon rientrato: battuta Haddad Maia e semifinale a Bad Homburg. Ora i tabù Swiatek o Alexandrova - Bad Homburg, Paolini batte Haddad Maia in due set e dimostra di essere in forma per Wimbledon: ora in semifinale la attende una tra Swiatek e Alexandrova ... Segnala sport.virgilio.it