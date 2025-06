Paolini | Affitti brevi serve una stretta sui controlli

L’affitto di appartamenti per brevi periodi sta crescendo a ritmo sostenuto, ma dietro questa pratica si cela un potenziale problema di sicurezza e ordine pubblico. A chiedere una stretta è Fratelli d’Italia, con il consigliere Stefano Paolini, che evidenzia la necessità di controlli più stringenti per garantire trasparenza e sicurezza. È fondamentale intervenire subito, prima che questa tendenza comprometta la tranquillità cittadina e la tutela dei residenti.

"Vanno controllati i tanti appartamenti dati con affitti brevi". A chiedere una stretta è Fratelli d’Italia con il consigliere Stefano Paolini (nella foto), il quale ritiene si possa nascondere un problema di sicurezza e ordine pubblico dietro ai tanti alloggi affittati a turisti in città. "Chi controlla che all’interno ci siano realmente le persone dichiarate? Non è un dettaglio o un problema numerico, e i fatti di questi ultimi giorni dovrebbero accendere un faro su cosa c’è dietro gli affitti brevi. Non tutti i giovani o bande arrivano in treno in giornata. Possiamo dirci certi oggi di sapere chi è registrato negli alloggi? All’interno ci sono solo i due registrati o invece una decina di giovani? Possiamo dire quanti sono gli appartamenti che vengono dato in affitto in città? Ritengo che servano controlli per capire cosa accade in questi alloggi, e la municipale dovrebbe dotarsi per fare verifiche puntuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it