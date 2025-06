Panico per I Simpson | un membro della famiglia muore a sorpresa no non è come sembra – Spoiler

Preparati a rimanere senza fiato: il colpo di scena finale della 36ª stagione de "I Simpson" sconvolge i fan di tutto il mondo. In un episodio intitolato “Estranger Things”, tra risate e riflessioni profonde sul legame tra Bart e Lisa, si cela una sorpresa inaspettata che cambierà per sempre le loro vite. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamo insieme i dettagli di questa svolta epocale che ha lasciato tutti senza parole.

Colpo di scena sul finale della 36esima stagione di una delle serie animate più amate della televisione mondiale, “I Simpson”. Nell’episodio nominato “Estranger Things”, uno storpiamento di un’altra serie cult “Stranger Things”, accade un qualcosa che ha lasciato letteralmente di stucco i fan americani. L’episodio esplora la relazione tra Bart e Lisa, con Marge profondamente preoccupata per il loro legame futuro. La narrazione si proietta poi 35 anni avanti, rivelando che Marge non c’è più, con Lisa che la menziona come “defunta madre”. Homer, ancora in vita, viene preso in carico dai servizi sociali dopo una segnalazione della stessa Lisa riguardo le sue condizioni domestiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it