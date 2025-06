Pandemonio alla fine di Inter-River | Acuna insegue Dumfries in quattro per trattenerlo

L'energia palpabile e le emozioni esplosive hanno caratterizzato la fine di Inter-River Plate, trasformando il match in un vero e proprio spettacolo di passione e tensione. Mentre Acuna inseguiva Dumfries in un inseguimento furioso, l'intervento di quattro addetti, tra cui Chivu e Barella, ha evitato una vera e propria escalation. Un episodio che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, sottolineando quanto lo sport possa essere anche teatro di momenti intensi e imprevedibili.

