Palme spiaggia mare | l' annuncio del rinnovo di CR7

Il mare, le palme e il sole si tingono di emozione: Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr fino al 2027, confermando il suo amore per l’avventura araba. In un’immagine da sogno, CR7 cammina scalzo sulla spiaggia, simbolo di una nuova fase ricca di sfide e successi. Con questo annuncio, il campione portoghese sancisce il suo impegno eterno: “Al Nassr forever”.

Cristiano Ronaldo continuerà a giocare in Arabia Saudita. Sui social, infatti, è arrivato l'annuncio: il portoghese ha rinnovato il suo contratto con l'Al Nassr fino al 2027. Nel video diffuso dal club si vede CR7 camminare scalzo su una spiaggia, con tanto di mare cristallino, sole e palme. Uno scenario da favola, proprio come il rinnovo del giocatore, che alla fine del video dice "Al Nassr forever".

