Palma di Montechiaro nuovo bus diretto verso Catania con fermata in aeroporto

Il nuovo collegamento bus tra Palma di Montechiaro e Catania segna un passo importante per la mobilità locale, offrendo cinque corse giornaliere e la comodità di una fermata in aeroporto. Dal primo luglio, questa iniziativa migliorerà significativamente la qualità della vita dei residenti e favorirà il turismo. Grazie al prezioso lavoro di sinergia istituzionale e alla sensibilità verso le esigenze del nostro territorio, mostrata da...

Dal primo luglio saranno operative, a Palma di Montechiaro, 5 nuove corse giornaliere e feriali da e per Catania. Ad annunciarlo è stato il sindaco Stefano Castellino, "grazie al prezioso lavoro di sinergia istituzionale e alla sensibilità verso le esigenze del nostro territorio, mostrata da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

