Pallanuoto | Italia sconfitta ai rigori nell’amichevole di Roma contro la Croazia

A far da contorno al Settecolli, appuntamento classico per il nuoto in quel di Roma, c’è spazio anche per la pallanuoto al Foro Italico. Stasera si è disputata l’amichevole nella Capitale tra l’Italia e la Croazia che ha visto gli ospiti imporsi ai rigori. Azzurri che approcciano bene l’incontro e si trovano davanti a metà gara grazie soprattutto ad un brillantissimo Giacomo Cannella, che si è ripreso la Nazionale nel migliore dei modi: sono tre le reti del recchelino nel giro di sedici minuti. La Croazia non cede e resta attaccata al -1 alla sirena di fine primo tempo. La partita si innervosisce, sale la tensione e il risultato resta sempre più che equilibrato. 🔗 Leggi su Oasport.it