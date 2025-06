Pallanuoto Bergamo festa per la promozione in A2 | L’obiettivo? Mantenere la categoria

Dopo nove anni di attesa, la Pallanuoto Bergamo celebra un traguardo storico: la promozione in Serie A2. Un risultato che riempie di orgoglio la città e rappresenta il frutto di impegno, passione e sacrificio. La festa per questa conquista è ancora viva nei cuori di tifosi, giocatori e staff, pronti a mantenere alta la bandiera bergamasca. Ora, l’obiettivo è chiaro: mantenere la categoria e scrivere un nuovo capitolo di successo.

Osio Sotto. “Ancora non abbiamo capito quello che abbiamo raggiunto: è stato un traguardo immenso per noi e Bergamo. Avere una squadra in Serie A è un valore fondamentale per questa città ”. Nonostante siano ormai passati piĂą di 2o giorni a Stefano Carrara, presidente e giocatore della Pallanuoto Bergamo, vengono ancora i brividi ricordando l’impresa compiuta dalla sua squadra. Dopo nove anni la realtĂ bergamasca tornerĂ a giocare in Serie A2: la squadra allenata da Giovanni Foresti ha chiuso la pratica promozione nella Gara 2 della finale playoff lo scorso 4 giugno a Padova, con i padroni di casa giĂ battuti in Gara 1 all’Italcementi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pallanuoto Bergamo, festa per la promozione in A2: “L’obiettivo? Mantenere la categoria”

bergamo - pallanuoto - festa - promozione

