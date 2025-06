Palio di Siena in moto anche la macchina per la sicurezza sanitaria dell’evento

Il Palio di Siena si prepara a vivere un’edizione all’insegna della sicurezza, con il coinvolgimento attivo delle forze sanitarie e delle associazioni di emergenza. La macchina della sicurezza sanitaria è già in moto, pronta a intervenire tempestivamente per tutelare i partecipanti e i visitatori durante questa storica manifestazione. Grazie a un piano dettagliato e coordinato, il patrimonio culturale e la salute pubblica cammineranno insieme verso un evento indimenticabile.

SIENA – Il 118 dell’Azienda Usl Toscana Sud Est è pronto per il Palio di Siena di luglio. La centrale operativa di Siena-Grosseto, sotto il coordinamento del direttore facente funzione Stefano Dami, ha predisposto il piano dei soccorsi sanitari in collaborazione con le Pubbliche assistenze, le Misericordie, la Croce Rossa Italiana e l’associazione Cb Il Palio. Squadre, mezzi, postazioni saranno organizzati per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi-emergenza, alle circa 18mila persone che si troveranno all’interno di Piazza del Campo e sui palchi. Cinque postazioni sanitarie, un centinaio di soccorritori, sette medici, otto infermieri e diciotto ambulanze (comprese quelle della cerchia esterna), oltre a un’ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza della città. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

