Il Palio del 2 luglio si avvicina, e a Siena si celebra con entusiasmo il nuovo Drappellone, un capolavoro di Riccardo Manganelli. L'opera, dedicata alla Madonna di Provenzano e al quinto centenario dell’Accademia degli Intronati, incanta per i suoi simbolismi e la sua bellezza. Un omaggio artistico che unisce tradizione e creatività , pronto a portare ancora una volta l’emozione nelle vie della città . La storia sta per riscriversi, e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa edizione.

Siena, 26 giugno 2025 – Un lungo applauso ha accolto, a Siena nel Cortile del Podestà  del palazzo comunale, il Drappellone del Palio del 2 luglio. L'opera, realizzata dall'artista senese Riccardo Manganelli, è dedicata alla Madonna di Provenzano e al quinto centenario dell'Accademia degli Intronati di Siena. L'opera, viene spiegato, "presenta tre piani visivi. In primo piano, in basso, il cavallo visto di tre quarti circondato da mani: è rilassato, è nel momento in cui viene accarezzato e coccolato in Contrada o subito dopo l'assegnazione; del resto, la carezza a un cavallo è il gesto più naturale di un bambino quando vede l'animale nella stalla in piazza il 2 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio del 2 luglio, ecco il drappellone. Applausi per l’opera di Manganelli

