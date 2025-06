Palazzolo sull’Oglio | l’omaggio della Monday Orchestra a Charles Mingus

Preparati a immergerti in una serata di musica straordinaria: Palazzolo sull’Oglio si anima con l’omaggio della Monday Orchestra a Charles Mingus, uno dei più grandi geni del jazz. La Casa della Musica ospita il concerto inaugurale della XXXIII edizione del festival Lago d’Iseo Jazz, portando sul palco un emozionante tributo che celebra l’eredità di questa leggenda. Non perdere questa notte magica, dove il jazz rivive con passione e talento.

La Casa della Musica di Palazzolo sull’Oglio (Bs) ospita sabato 28 giugno l’evento inaugurale della XXXIII edizione del festival Lago d’Iseo Jazz con il concerto della Monday Orchestra diretta da Luca Missiti, qui in nonetto, che renderà omaggio a Charles Mingus (ore 21, ingresso libero fino a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

