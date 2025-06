Palazzo Tozzoni la fontana secolare torna allo splendore | Luogo d’arte e storia

Imola celebra il ritorno alla vita della storica fontana di Palazzo Tozzoni, un vero e proprio tesoro d’arte e storia. Dopo anni di silenzio, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale e al sostegno del programma ‘I Luoghi del Cuore’ del FAI, l’antica vasca settecentesca torna a splendere, arricchendo nuovamente il patrimonio culturale locale. Un’occasione per rivivere le radici profonde di questa città e ritrovare il suo passato in ogni dettaglio.

Imola, 26 giugno 2025 – Nuova vita per la fontana di Palazzo Tozzoni. Nel tardo pomeriggio di ieri, si è alzato il velo sull’ antica vasca settecentesca dopo l’importante intervento di recupero estetico, strutturale e funzionale messo in campo dall’amministrazione comunale con il sostegno del programma ‘ I Luoghi del Cuore ’ promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Rimasta per molti anni priva del necessario apporto di acqua e bisognosa di restauri (la sua genesi è datata 1792, ndr ), la fontana è stata oggetto di un meticoloso programma di ripristino che ha coinvolto gli operatori di AreaBlu, BioRes Restauri e Igl Innovation Foundry. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it