Palazzina devastata dalle fiamme | 25 persone senza casa chiuso un ristorante

un percorso di distruzione, riducendo a brandelli una struttura che rappresentava il cuore pulsante del quartiere. La tragedia non si ferma alle macerie: 25 persone ora si trovano senza un rifugio sicuro, mentre le autorità indagano sulle cause di questa devastazione improvvisa. È un dramma che sconvolge la comunità e richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della solidarietà .

Un violento incendio è divampato mercoledì intorno alle 13 in una palazzina di via Calatafimi a Brescia, lasciando dietro di sé danni ingenti e una ventina di persone senza casa. Le fiamme, partite presumibilmente dal terzo piano – anche se le cause sono ancora da accertare – hanno rapidamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

