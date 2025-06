PALAMOLZA È l’ipotesi più fattibile Per ora nessun contatto

Attualmente, la possibilità più concreta per il PalaMolza emerge come la terza opzione, indicata direttamente dal Comune di Modena. Questo ex palasport, rinnovato di recente e gestito da Wesport Modena, si configura come una soluzione interessante, anche se il bando di concessione scade tra ottobre. La sfida ora è il rinnovo della gara e i lavori di rifacimento, che potrebbero determinare il futuro di questa struttura strategica.

La terza opzione e più probabile perché nominata direttamente dal Comune, a questo punto, è quella del PalaMolza. L'ex palasport del volley maschile (fino al 1985) è stato recentemente rinnovato nel suo padiglione principale ed è attualmente in gestione alla società Wesport Modena. Il bando di concessione scade però a ottobre, quindi nel frattempo il Comune di Modena dovrà indire una nuova gara, e sono previsti onerosi lavori di rifacimento dei tetti che potrebbero ostacolare le attività. Qui è il Comune a decidere come occupare oltre il 70% delle ore dell'impianto, ci sarebbe un magazzino di ampie dimensioni per lo stoccaggio delle attrezzature e del campo.

