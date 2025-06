PALAMADIBA Solo sondaggi informali E mancano i magazzini

Il PalaMadiba, inaugurato nel 2013 e progettato specificamente per gli sport rotellistici, rappresenta una valida alternativa rispetto ai sondaggi informali di Palamadiba. Già teatro di allenamenti e tornei di volley, la sua capienza può aumentare da 300 a 500 posti, in vista dei campionati di A2 femminile Fipav. Tuttavia, resta essenziale risolvere l'assenza di un magazzino capiente, elemento cruciale per la gestione ottimale delle attività sportive.

Una seconda opzione potrebbe essere quella del PalaMadiba, impianto inaugurato nel 2013 ma pensato in modo particolare per gli sport rotellistici. Il volley ha già svolto allenamenti e tornei al suo interno (soprattutto la società Villa d'oro). La capienza normalmente di 300 persone potrebbe però aumentare fino ai 500 posti previsti dall'indizione campionati di A2 femminile della Fipav, bisognerebbe ovviare all'assenza di un magazzino capiente dove conservare i materiali (taraflex per ricoprire il campo gara su tutti), ma altezza e misure del campo sono a norma di A2. Visti i rapporti e la disponibilità sempre mostrata dai gestori, quella del PalaMadiba potrebbe essere una soluzione percorribile, anche se per ora ci sono stati solo sondaggi informali da parte del Comune.

