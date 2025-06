Pagelle Juve Manchester City | Di Gregorio + Yildiz e basta Kalulu horror Ma qualcuno ha visto… VOTI

Nel cuore pulsante di una sfida epica tra Juve e Manchester City, i protagonisti si sono alternati tra luci e ombre, regalando emozioni e sorprese. Dalle prestazioni brillanti di Di Gregorio alle ombre di Basta Kalulu, ogni voto racconta una storia di passione e tensione. Scopriamo insieme i giudizi dei nostri esperti e analizzamo cosa ha funzionato e cosa no in questa partita decisiva per il Mondiale per Club 2025.

di Marco Baridon Pagelle Juve Manchester City: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Pagelle Juve Manchester City: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025. Di Gregorio 6.5 – Se la Juventus non chiude con un passivo impietoso, il merito è suo. Con i piedi, in tuffo, nelle uscite alte e basse dà (le ennesime) risposte importanti, da leader tecnico qual è. Sì, perché partita dopo partita è diventato punto di riferimento fondamentale di questa squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Manchester City: Di Gregorio (+ Yildiz) e basta, Kalulu horror. Ma qualcuno ha visto… VOTI

In questa notizia si parla di: juve - manchestercity - voti - pagelle

Le pagelle di Juve-Wydad Il VIDEO sul match Vai su Facebook

Pagelle Juve Manchester City: i voti ai protagonisti; PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5: Kalulu fantozziano, Haaland immarcabile; Juventus-Manchester City 2-5, le PAGELLE: Tudor, così è una batosta che riporta indietro. Disastro Kalulu, ma non è il solo.

Pagelle Juventus-Manchester City 2-5: disastro Kalulu, luce Yildiz - L’ultima sfida della fase a gironi del Mondiale per Club si è conclusa con un sonoro 2- Come scrive jmania.it

Pagelle Juve Manchester City: i voti ai protagonisti del match - Pagelle Juve Manchester City: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025 Pagelle Juve Manchester City: i voti e i giudizi ai prota ... Riporta juventusnews24.com