Pagelle Isola dei Famosi | Dino Giarrusso e Mario Adinolfi troppi favoritismi

L'Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla fine tra polemiche e favoritismi che non passano inosservati. La semifinale di mercoledì 25 giugno ha messo in luce un programma stanco, con decisioni discutibili come il provvedimento a Omar Fantini, e momenti irritanti causati da alcuni concorrenti. Le pagelle di questa puntata svelano un cast appannato e un format che fatica a tenere desta l'attenzione dei telespettatori, ormai sempre più sfiduciati. Che...

Le pagelle della semifinale dell’Isola dei Famosi 2025, andata in onda mercoledì 25 giugno, raccontano di un programma ormai molto stanco. Come i telespettatori, che ormai non vedono l’ora che finisca. Isola dei Famosi, il provvedimento a Omar Fantini è una barzelletta: in arrivo altre sanzioni, ma è tardi Perché anche questa puntata è stata soporifera. E a tratti anche irritante, date le sparate di Mirko Frezza e Giuseppe Cruciani. Che imbarazzo. Mario Adinolfi: voto Zzzzzzz. Pensa pure di essere furbo e interessante. E probabilmente non ha capito che il suo personaggio, oltre ai guadagni economici, dall’Isola dei Famosi non porterà a casa nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Isola dei Famosi: Dino Giarrusso e Mario Adinolfi, troppi favoritismi

In questa notizia si parla di: isola - famosi - pagelle - dino

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Isola dei Famosi, le pagelle: Dino Giarrusso provocatore (5), Omar Fantini aggressivo (4), Mario Adinolfi e le Olimpiadi personalizzate (6) Vai su Facebook

Pagelle Isola dei Famosi: Dino Giarrusso e Mario Adinolfi, troppi favoritismi; Isola dei famosi, pagelle: il pugno duro di Veronica Gentili (7) contro Giarrusso e Omar (4); “Isola dei famosi 2025”: le pagelle della puntata di ieri sera e la rissa tra Omar e Dino.

Pagelle Isola dei Famosi: Dino Giarrusso e Mario Adinolfi, basta favoritismi - La sua presenza in studio è utile e costruttiva quasi quanto quella di un roditore accanto a dei rami. quotidiano.net scrive

Isola dei Famosi 2025, la pagella della puntata del 25 giugno - Ecco le pagelle esclusive della puntata appena andata in onda de L'Isola dei Famosi. Da msn.com