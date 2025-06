Pagelle Isola dei Famosi | Dino Giarrusso e Mario Adinolfi basta favoritismi

L’Isola dei Famosi 2025 si avvia verso la conclusione tra polemiche, favoritismi e una certa stanchezza che traspare anche dal pubblico. La semifinale di mercoledì 25 giugno si è rivelata un'ulteriore conferma di un format ormai in declino, tra momenti noiosi e discussioni spinose. E mentre i protagonisti continuano a far discutere, il vero spettatore si chiede: quando finirà questa soap ormai logora?

Le pagelle della semifinale dell'Isola dei Famosi 2025, andata in onda mercoledì 25 giugno, raccontano di un programma ormai molto stanco. Come i telespettatori, che ormai non vedono l'ora che finisca. Isola dei Famosi, il provvedimento a Omar Fantini è una barzelletta: in arrivo altre sanzioni, ma è tardi Perché anche questa puntata è stata soporifera. E a tratti anche irritante, date le sparate di Mirko Frezza e Giuseppe Cruciani. Che imbarazzo. Mario Adinolfi: voto Zzzzzzz. Pensa pure di essere furbo e interessante. E probabilmente non ha capito che il suo personaggio, oltre ai guadagni economici, dall'Isola dei Famosi non porterà a casa nulla.