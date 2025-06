Pagelle Inter River Plate | Pio Esposito un gigante Bastoni gol super! Stecca solo Asllani

Dinamo e spettacolo al Lumen Field di Seattle: l'Inter sfida il River Plate in una partita vibrante e ricca di emozioni. Tra protagonisti straordinari e momenti di pura intensità , i nerazzurri si sono distinti con prestazioni da applausi, culminate nel gol di Bastoni e nelle grandi parate di Pio Esposito. Un match che ha regalato colpi di scena e tanta passione, lasciando i tifosi già in attesa del prossimo capitolo di questa emozionante avventura.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter River Plate: i nostri voti ai protagonisti in campo al Lumen Field, sfida valevole per il 3° turno del Mondiale per Club. Finisce qui Inter River Plate, risultato finale di 2 a 0 nel match valevole per il 3° turno del Mondiale per Club: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Lumen Field di Seattle. Ritmi elevati e altissima intensità nel primo tempo, con gli argentini in costante pressione alta. I nerazzurri trovano un paio di occasioni da gol, quasi tutte sui piedi di Pio Esposito: decisivo Martinez Quarta in un salvataggio sulla linea a negargli il gol. 🔗 Leggi su Internews24.com