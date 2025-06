Pagelle Inter-River Plate | è l’ora di Pio Esposito Sucic cresce

Le pagelle di Inter-River Plate mettono in luce le prestazioni dei protagonisti in una serata ricca di emozioni. Dalle solide prove difensive alle mosse offensive che fanno sognare i tifosi, analizzando i dettagli di ogni giocatore si scopre come il match sia stato un vero spettacolo di talento e determinazione. E ora, prepariamoci a scoprire nel dettaglio chi si è distinto e chi invece può migliorare...

Sommer 6: Attento sul colpo di testa centrale di Colidio, per il resto vive una serata tranquilla. Darmian 6,5: Solido, senza sbavature. Bravo anche nella gestione del pallone. (Dal 36’ s.t. De Vrij s.v.) Acerbi 6,5: Duello fisico con Borja, che riesce a limitare con esperienza. Bastoni 7: Qualche grattacapo con Mastantuono, che lo costringe al giallo, ma resiste con grinta. Chiude la partita con un gol da attaccante puro, dribbling secco e sinistro all’angolino. Dumfries 6,5: Sempre presente sulla fascia destra, da lui nascono diverse ripartenze pericolose. Barella 6,5: Lotta con intensitĂ e regala a Pio Esposito un assist perfetto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

