PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5 | Kalulu fantozziano Haaland immarcabile

Nel vivace scenario del 'Camping World Stadium' di Orlando, Juventus e Manchester City si sono affrontate in un match ricco di emozioni e colpi di scena. La gara, valida per la fase a gruppi del Mondiale per Club, ha visto i Citizens dominare con un impressionante 5-2, con Haaland imprendibile e Kalulu protagonista... Un confronto che lascia aperte molte riflessioni e che ci invita a scoprire top e flop di questa sfida memorabile.

Voti, top e flop del match del 'Camping World Stadium' di Orlando, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. La Juventus crolla contro il Manchester City e finisce alle spalle della squadra di Guardiola dopo la prima fase a gruppi del Mondiale per Club. Kalulu contrasta Doku (LaPresse) – Calciomercato.it Gli inglesi non lasciano scampo ai bianconeri: 'manita' del City che domina e travolge per 5-2 la Juve ad Orlando. Sugli scudi nel primo tempo l'incontenibile Doku, mentre nella ripresa è invece l'immancabile Haaland a chiudere i conti ed affossare la formazione di Tudor.

