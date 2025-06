PAGELLE E TABELLINO INTER-RIVER PLATE 2-0 | Pio Esposito da sogno Acerbi in affanno

Al Lumen Field di Seattle, una sfida emozionante tra Inter e River Plate ha regalato momenti indimenticabili. Tra sogni realizzati e difficoltà affrontate, il match ha visto protagonisti giovani promesse e veterani determinati a lasciare il segno. Scopri i voti, i top e i flop di una partita che ha scritto una nuova pagina nella storia del calcio mondiale. Ma chi si è davvero distinto in questa sfida imperdibile?

Voti, top e flop del match del ‘Lumen Field’ di Seattle, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. Il baby bomber e Bastoni lanciano la squadra di Chivu agli ottavi Asllani e Mastantuono (Ansa) – Calciomercato.it INTER TOP Inter: Pio Esposito 7,5 – Si prende la scena e spedisce l’Inter agli ottavi. Ecco il giorno tanto sognato per il baby bomber cresciuto nella cantera: primo sigillo tra i grandi, pesantissimo per il Mondiale dei nerazzurri. Gol da centravanti di razza e che può cambiare il futuro sul mercato.  FLOP Inter: Acerbi 5,5 – Se Dumfries non sgasa sulla fascia, il ‘vecchietto’ della difesa nerazzurra fatica ancora a lasciarsi alle spalle le scorie della finale di Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-RIVER PLATE 2-0: Pio Esposito da sogno, Acerbi in affanno

