Pagazzano 16enne picchiato e rapinato | arrestati due giovani

Una tranquilla giornata a Pagazzano si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 16 anni, vittima di un’aggressione brutale e di una rapina violenta. Due giovani sono stati immediatamente arrestati, ma le indagini proseguono per catturare altri coinvolti. Un episodio che scuote la comunità e richiama l’attenzione sulla crescente incidenza di fenomeni di violenza tra i più giovani.

IL CASO. Hanno aggredito un ragazzo di 16 anni con calci e pugni per rubargli una maglietta firmata, un monopattino elettrico e la relativa chiave elettronica di accensione. Due arresti e due denunce, si cercano gli altri responsabili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pagazzano, 16enne picchiato e rapinato: arrestati due giovani

