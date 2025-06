Paganini | Milan? Prenderei Immobile ma forse quello giusto è un altro…

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Paganini ha analizzato con entusiasmo il futuro del Milan, svelando i raggiungimenti e le sfide di mercato dei rossoneri. Tra idee e scommesse sul possibile nuovo attaccante, il suo commento invita i tifosi a sognare in grande: il Milan sta per scrivere un’altra pagina emozionante della sua storia, e tutto è ancora da scoprire.

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato del Milan, degli obiettivi di mercato dei rossoneri e del possibile nuovo attaccante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Paganini: “Milan? Prenderei Immobile, ma forse quello giusto è un altro…”

In questa notizia si parla di: paganini - milan - prenderei - immobile

Paganini svela: «Allegri al Milan allontana Conte dalla Juventus. A questo punto si va verso quell’allenatore per i bianconeri» - Scopri gli ultimi aggiornamenti su Allegri e Conte: secondo le indiscrezioni di Paganini, l'allenatore dei rossoneri potrebbe sostituire Allegri alla Juventus, portando a un cambiamento importante nel panorama della Serie A.

Nonostante le molte denunce fatte dalla Lega circa i lavori per una moschea al civico 62 di via Paruta a Milano, a Palazzo Marino scandalosamente dormono. I residenti sono esasperati e segnalano che giĂ ora si fa la preghiera e ci sono indicazioni per qua Vai su Facebook

Paganini: “Milan? Prenderei Immobile, ma forse quello giusto è un altro…”; TMW RADIO - Foscale: Brahim rimpianto del Milan? No, ma bisognerebbe prendere spunto dagli altri....

Calciomercato Milan | Paganini: "Attenzione alla pista Immobile, con Tare..." - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Paolo Paganini ha detto la sua sul calciomercato del Milan soprattutto per quanto riguarda l'attacco. lalaziosiamonoi.it scrive

Ravezzani: “Il Milan si è suicidato, come nuovo ds prenderei…” - MSN - Ci sta che il PSV possa essere pericoloso, ma se tu giochi contro una squadra in disarmo, a cui hai tolto il miglior giocatore, perdi lì e in casa ti fai eliminare, devi ... Lo riporta msn.com