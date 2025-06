Pagamento assegno di inclusione a giugno 2025 date di accredito Inps e ultime novità

L’assegno di inclusione si conferma uno strumento fondamentale per sostenere le famiglie più vulnerabili. Dopo l’erogazione del 14 giugno, prevista per chi aveva già visto approvata la propria domanda a maggio, e l’accredito di domani, 27 giugno, per i beneficiari abituali, molte persone si chiedono chi potrebbe non ricevere l’ADI a luglio. Scopriamo insieme le ultime novità sui pagamenti INPS e le possibili motivazioni di questa situazione.

L’assegno di inclusione è stato erogato sabato 14 giugno 2025 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a maggio, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, domani, venerdì 27 giugno 2025, arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Ecco chi non riceverà l'Adi a luglio e perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lavorazione ADI GIUGNO Domani faranno le lavorazione 26 giugno pagamento,poi se prima amen. che sarà l’ultima mensilità dei 18 mesi x chi ha presentato domanda a dicembre 2023 con primo accredito gennaio 2024, giugno 2025 ultima mensilità. Dal Vai su Facebook

... ? A partire dal 15 giugno gli interessati riceveranno il pagamento della Carta Acquisti, con l’accredito di 80 euro per i mesi di maggio e giugno. Vai su X

